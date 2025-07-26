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روسيا تعلن تحقيق تقدم كبير في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
26 يوليو 2025 17:11

نقلت وكالة "ريا نوفوسيتي" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم السبت إن قواتها سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا، وهما زيليني هاي في منطقة دونيتسك ومالييفكا في منطقة دنيبروبتروفسك.
وتواصل موسكو تحقيق مكاسب ميدانية، في حين انتهت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الروس والأوكرانيين الأربعاء في إسطنبول دون إحراز أي اختراق.
من جانبه، أكد الجيش الروسي، في بيان على تطبيق "تلغرام"، إن قواته  سيطرت على "بلدة مالييفكا" في منطقة دنيبروبيتروفسك. وكانت روسيا أعلنت، مطلع هذا الشهر، أنها سيطرت على "داتشنوي"، أول بلدة في هذه المنطقة. 
ويمثل أي تقدم روسي حقيقي في منطقة دنيبروبيتروفسك قيمة استراتيجية ميدانية، في خضم تعثر المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع بين الجانبين. 

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