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ترامب يبحث مع كمبوديا وتايلاند وقف الاشتباكات

المدفعية التايلاندية تقصف كمبوديا
26 يوليو 2025 20:12

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يجري محادثات مع زعيمي كمبوديا وتايلاند سعياً لإنهاء نزاعهما الحدودي الذي أودى بحياة 33 شخصاً على الأقل.
وقال ترامب، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى اسكتلندا، في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "تحدثتُ للتو مع رئيس وزراء كمبوديا بشأن وقف الحرب مع تايلاند".
وتابع، في منشور جديد "تحدثتُ للتو مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، وكانت محادثة جيدة للغاية".
وأضاف: "تايلاند، مثل كمبوديا، تريد وقف إطلاق نار فورياً، وتحقيق السلام".
وتابع: "سأنقل هذه الرسالة الآن إلى رئيس وزراء كمبوديا. بعد التحدث مع كلا الطرفين، يبدو أن وقف إطلاق النار والسلام والازدهار أمر طبيعي. سنرى قريباً!".
واشتعلت التوترات حول مواقع المعابد القديمة المتنازع عليها بين البلدين منذ فترة طويلة، قبل أن ينتشر القتال على طول المنطقة الحدودية الريفية بين البلدين، والتي تتميز بسلسلة من التلال تحيط بها غابات برية وأراضٍ زراعية يزرع فيها السكان المحليون المطاط والأرز.
اندلعت الاشتباكات، التي دخلت يومها الثالث، يوم السبت في المناطق الساحلية للدولتين حيث يلتقيان على خليج تايلاند، على بُعد حوالي 250 كيلومترًا (160 ميلًا) جنوب غرب خطوط المواجهة الرئيسية.
وقال ترامب "أحاول تبسيط وضع معقد! يُقتل الكثيرون في هذه الحرب، لكنها تُذكرني كثيرًا بالصراع بين باكستان والهند، الذي انتهى بنجاح".
كما أشار ترامب إلى أنه لن يُمضي قدمًا في اتفاقيات التجارة مع أيٍّ من الدولتين حتى يتوقف القتال.

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