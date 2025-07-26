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رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يترشح لولاية ثالثة

فوستان آركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
26 يوليو 2025 20:39

قال فوستان آركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم السبت، إنه سيترشح لولاية ثالثة في وقت لاحق هذا العام بعد إلغاء تحديد عدد فترات الرئاسة في 2023.
وأضاف تواديرا، البالغ 68 عاما خلال اجتماع لحزب "حركة القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي "سألني كثيرون منكم، وإجابتي هي أجل. أنا مرشحكم للانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2025".
وتابع "سنواصل العمل على إعادة بناء بلدنا".
وتولى تواديرا منصبه في 2016، وسط صراع أهلي.
وتتمتع جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة، بموارد منها الذهب والماس والأخشاب.
وشهدت موجات من عدم الاستقرار، بما في ذلك انقلابات وحركات تمرد، منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.
وفاز تواديرا بولاية ثانية في 2020 لكن جماعات معارضة مسلحة، ومنها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، سعت لإلغاء هذه النتيجة.
ويقاتل الجيش، مدعوما بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هذا التحالف منذ سنوات.
وكان من المفترض أن تكون ولاية تواديرا الحالية هي الأخيرة، لكن البلاد أجرت في 2023 استفتاء دستوريا ألغى الحد الأقصى البالغ ولايتين ومدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

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المصدر: رويترز
أفريقيا الوسطى
فاوستين أركانج تواديرا
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