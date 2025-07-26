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قتلى جراء هجمات بطائرات مسيرة على روسيا

آثار قصف ومعارك في منطقة كورسك في روسيا (أرشيفية)
26 يوليو 2025 22:00

أعلنت مصادر رسمية محلية، مقتل ثلاثة أشخاص في منطقتين داخل روسيا جراء هجمات بطائرات مسيرة، اليوم السبت.
وقتل مدني إثر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية غربي البلاد، وفقا لما ذكره ألكسندر جينشين حاكم المنطقة، في منشور عبر تطبيق "تلغرام".
وأكد جينشين أن الهجوم وقع في قرية "أوبيستا"، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية. وأضاف أن الطائرة المسيرة، التي يتم التحكم فيها عن بعد، ضربت بالقرب من نادي القرية. 
كما قُتل شخصان، اليوم السبت، في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة روستوف الواقعة في جنوب غرب روسيا، وفقا لحاكم المنطقة.
وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف، عبر تطبيق تلغرام "في منطقة زيموفنيكوفسكي (...) اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيّرة. قُتل شخصان".
وأضاف حاكم المنطقة، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أن الكهرباء انقطعت عن صف من المنازل بسبب سقوط طائرة بدون طيار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت واعترضت 54 مسيّرة بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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