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الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة

أشخاص يركبون قاربًا عبر طريق غمرته المياه بعد الأمطار والفيضانات في الصين (أرشيفية)
27 يوليو 2025 01:36

بكين (الاتحاد)

أصدرت بكين، أمس، تحذيراً من وقوع كوارث بيئية، منها الانهيارات الأرضية والطينية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الأول.
وتسببت العواصف التي تجتاح شمال الصين للمرة الثانية خلال عام في أمطار غزيرة على باودينغ.
ويأتي تنبيه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بكين الصادر لعشرة أحياء من أصل 16 في المدينة في وقت حذرت فيه السلطات المحلية أيضاً من حدوث سيول في المناطق الجبلية.
وفي مقاطعة خبي المجاورة، ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في فوبينغ، وهي جزء من باودينغ الصناعية، بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل سجلتها محطة أرصاد جوية محلية بمنسوب مياه وصل إلى 145 مليمتراً في الساعة. وسجلت محطة شيتشوانج أكبر معدل لهطول الأمطار بلغ 540 مليمتراً على مدى 8 ساعات، متجاوزاً بذلك متوسط الأمطار السنوي في باودينغ البالغ حوالي 500 مليمتر.
وقال تلفزيون الصين المركزي: إن الأمطار كان لها آثار مدمرة على أكثر من 46 ألف شخص وأجبرت 4655 منهم على إخلاء المنطقة.
وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات موجهة إلى 11 مقاطعة ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي، من فيضان أنهار صغيرة ومتوسطة الحجم ومن السيول المتدفقة من الجبال.

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أمطار غزيرة
انهيارات أرضية
العواصف
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