كمبوديا تدعو إلى وقف إطلاق نار مع تايلاند

دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات بين الدولتين المتجاورتين أودت بحياة 33 شخصا على جانبي الحدود.

وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين، الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين، إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة.

وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية، اليوم السبت، بمقتل 13 شخصا وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود، أمس الجمعة، ليرتفع عدد القتلى في تايلاند إلى 20، بينهم 14 مدنيا.

وبذلك، تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصا سقطوا بين 2008 و2011.

وأبلغ الجانبان عن اشتباكات، اليوم السبت. واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة "بورسات" الحدودية مع تايلاند.

وسمع مراسلون صحفيون في بلدة "سامراونغ" الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي اليوم السبت.

وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة "سيساكيت" على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي.

وأضاف سوتيان فيوتشان "كل ما أريده أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأدت الاشتباكات إلى إجلاء أكثر من 138 ألف تايلاندي، بينما في كمبوديا، أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن في نيويورك، قال السفير الكمبودي تشيا كيو إن بلاده تريد وقف إطلاق النار.

وأعلن أمام صحافيين "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار، دون شروط، وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".

اعتبر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا، اليوم السبت، أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع".

وأضاف أمام صحافيين "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي".

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت في منشور على منصته "تروث سوشال"،، إلى أنه تواصل خلال وجوده في اسكتلندا مع قادة كمبوديا وتايلاند، من أجل وقف إطلاق النار بين البلدين.