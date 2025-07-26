الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مؤتمر أممي الأسبوع القادم سعياً لإحياء حل الدولتين

مؤتمر أممي الأسبوع القادم سعياً لإحياء حل الدولتين
27 يوليو 2025 01:36

نيويورك (الاتحاد)

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة.
وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والسعودية، في يونيو على أعلى مستوى. 
وبعد تأجيله بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، تُعقد اجتماعات غداً الاثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيداً لقمةٍ متوقعة في سبتمبر.
 وتفيد قائمة أعدتها وكالة فرانس برس بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية عام 1988.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة
فلسطين
فرنسا
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
غزة
السعودية
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
اليوم 01:36
أحد السكان بجوار سيارات محترقة جراء غارة روسية في دنيبرو بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: السلام رهن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة
اليوم 01:36
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» الإخوانية يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
اليوم 01:36
ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:36
فلسطينيون نازحون في مخيم النصيرات يحملون بعض متعلقاتهم الشخصية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©