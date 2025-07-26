مباحثات أردنية أممية حول مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

عمّان (الاتحاد)



بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جهود مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية ومنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وأجرى الصفدي وغوتيريش مباحثات في نيويورك، ركّزت على جهود مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وبحث الصفدي وغوتيريش التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدّدا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حسب ذات البيان.