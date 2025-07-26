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ستارمر: تسريع إجلاء الحالات الطبية من غزة إلى بريطانيا

ستارمر: تسريع إجلاء الحالات الطبية من غزة إلى بريطانيا
27 يوليو 2025 01:36

لندن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، أنه سيتم تسريع الجهود لإجلاء أطفال غزة المحتاجين إلى مساعدة طبية عاجلة، وتوفير العلاج لهم في المملكة المتحدة. وفي بيانه بشأن الأوضاع في غزة، قال ستارمر، إن «الصور القادمة من المنطقة أثّرت بشدة على سكان المملكة المتحدة، وأنّ صور الجوع والمعاناة كانت مروعة». وأضاف: «من غير المقبول منع دخول المساعدات المرسلة للرضع والأطفال». وتابع: «قُتل مئات المدنيين وهم يطلبون المساعدة، هذه كارثة إنسانية، ويجب أن تنتهي، لقد قدمنا ملايين الجنيهات كمساعدات لغزة، وأعلنّا عن 40 مليون جنيه إسترليني إضافية هذا العام، لكن هذه المساعدات لا تصل».
وقال ستارمر: «نسرّع جهودنا لإجلاء الأطفال في غزة الذين يحتاجون إلى دعم طبي عاجل، وتوفير علاجهم في المملكة المتحدة».

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