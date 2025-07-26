الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات من منتظري المساعدات

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (أرشيفية)
27 يوليو 2025 01:36

غزة (الاتحاد)

قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن 50 فلسطينياً قتلوا وأصيب المئات منذ فجر أمس، بينهم عدد من منتظري المساعدات، وذلك في هجمات إسرائيلية متفرقة في إطار الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً. وأفاد مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، بمقتل فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة «بني سهيلا» شرقي مدينة خان يونس، كما نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية شمالي المدينة.
 وأعلن الدفاع المدني انتشال 12 قتيلاً من طالبي المساعدات، في محيط محور موراغ جنوبي خان يونس، جنوبي القطاع.
 كما أطلق جنود إسرائيليون النار وقتلوا 16 فلسطينياً كانوا ينتظرون توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحسب أطباء فلسطينيين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أمس.
وكان الفلسطينيون الـ 16 ينتظرون بالقرب من معبر «زيكيم» الشمالي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية. وقال الأطباء، إن 300 شخص آخرين أصيبوا بجروح.
وفجر أمس، قتل 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة
فلسطين
المساعدات الإنسانية
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
اليوم 01:36
أحد السكان بجوار سيارات محترقة جراء غارة روسية في دنيبرو بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: السلام رهن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة
اليوم 01:36
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» الإخوانية يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
اليوم 01:36
ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:36
فلسطينيون نازحون في مخيم النصيرات يحملون بعض متعلقاتهم الشخصية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©