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تركيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

أطفال يسبحون في بركة اتقاء للحر في تركيا
26 يوليو 2025 23:45

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تركيا، اليوم الخميس، تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة في جنوب شرق البلاد بلغت 50,5 درجة مئوية.
وقالت وزارة البيئة التركية، على موقعها الإلكتروني "بحسب بيانات مديريتنا العامة للأرصاد الجوية، تم تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 50,5 درجة مئوية في سيلوبي (...) في 25 يوليو".
وذكرت الوزارة أن 132 محطة أرصاد جوية في أنحاء البلاد سجلت، الجمعة، درجات حرارة قياسية لشهر يوليو.
تقع مدينة "سيلوبي" في محافظة "شرناق"، على بعد أقل من 10 كم من الحدود العراقية والسورية.
وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49,5 درجة مئوية سُجل في أغسطس 2023 في محافظة "إسكيشهير" (غرب).
تواجه تركيا، التي تشهد من موجة حرّ خانقة، حرائق غابات في عدة مناطق، إحداها تستعر في محافظة "قره بوك" (شمال) منذ أربعة أيام، مما أجبر سكان عدة قرى على الفرار.
وقضى عشرة عمال غابات ومنقذون متطوعون الأربعاء أثناء مكافحتهم حريق غابات عنيفا في محافظة "إسكيشهير".
وتشهد اليونان المجاورة موجة حر مماثلة وتكافح عددا كبيرا من الحرائق.

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