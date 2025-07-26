الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
27 يوليو 2025 00:22

قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، السبت، للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري.
وقال ترامب للصحفيين، لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء الجمعة، إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية.
وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق".
وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار أميركي المبرم مع اليابان قبل أيام.
ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد.
وقالت المفوضية، يوم الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) في حال انهيار المحادثات.
ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلّق على اتفاق تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي
وزيرا خارجية فرنسا وسوريا يلتقيان موفدا أميركيا
المصدر: وكالات
أورسولا فون دير لاين
اتفاق تجاري
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
عبدالله الثاني ملك الأردن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك الأردن يدعو لـ"ضمان تدفق المساعدات" إلى غزة
27 يوليو 2025
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
الأخبار العالمية
رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب
27 يوليو 2025
أطفال يسبحون في بركة اتقاء للحر في تركيا
الأخبار العالمية
تركيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
اليوم 23:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح بشأن محادثات بين تايلاند وكمبوديا
اليوم 23:28
حريق (أرشيفية)
الترفيه
كاهن يقتل مشردا حرقا
اليوم 23:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©