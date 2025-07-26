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ملك الأردن يدعو لـ"ضمان تدفق المساعدات" إلى غزة

عبدالله الثاني ملك الأردن (أرشيفية)
27 يوليو 2025 00:37

أكد عبد الله الثاني  ملك الأردن، السبت، "ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة" و"ضمان تدفق المساعدات" لجميع مناطق القطاع الفلسطيني الذي يواجه نقصا حادا في الغذاء.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن الملك عبد الله بحث، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في غزة وسوريا".
وأضاف أن الملك جدد "التأكيد... على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية".
ويواجه قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء وغيره من الضروريات، بينما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة.
كما أشاد الملك بـ"جهود الولايات المتحدة والرئيس الأميركي في خفض التصعيد بالمنطقة"، مشيرا إلى أن "الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها".
كما تناول الاتصال "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما"، بحسب البيان.

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عبدالله الثاني
ملك الأردن
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