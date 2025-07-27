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قتيلان في شمال الصين وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة

(أرشيفية)
27 يوليو 2025 10:29

أدت الأمطار الغزيرة في محيط العاصمة الصينية بكين وفي شمال وشمال شرق الصين إلى مقتل شخصين وإجبار الآلاف على النزوح، في حين حذرت السلطات من هطول المزيد من الأمطار على نطاق واسع ومن مخاطر كوارث مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية أن شخصين لقيا حتفهما وفقد اثنان آخران في مقاطعة خبي. وسجلت بلدة فوبينغ في مدينة باودينغ الصناعية هطولا قياسيا للأمطار بلغ 145 ملم.
وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات من الفيضانات في 11 مقاطعة ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي المجاورة، تحسبا لفيضانات ناجمة عن أنهار صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى السيول الجبلية.
أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية على العديد من القرى في منطقة ميون بالعاصمة، وانقطعت الكهرباء والاتصالات في بعض القرى، وفقا لتلفزيون الصين المركزي. وأفادت إذاعة بكين نيوز اليوم الأحد بأنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من المنطقة.
وأصدرت بكين تحذيرا أمس السبت من كوارث جيولوجية، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والطينية، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة للمرة الثانية في هطول ما يعادل أمطار عام كامل على مدينة باودينغ القريبة.
وشهد شمال الصين في السنوات القليلة الماضية هطول كميات لم يسبق لها مثيل من الأمطار، مما عرّض المدن ذات الكثافة السكانية العالية بما في ذلك بكين، لمخاطر الفيضانات. ويربط بعض العلماء زيادة هطول الأمطار في شمال الصين، الذي يتميز عادة بالجفاف، بالاحتباس الحراري.

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المصدر: وكالات
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الأمطار الغزيرة
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