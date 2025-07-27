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وفد أعمال أميركي رفيع يزور الصين لإحياء المناقشات التجارية

علما الصين والولايات المتحدة
27 يوليو 2025 12:53

من المقرر أن يزور وفد تجاري أميركي رفيع المستوى الصين هذا الأسبوع في زيارة تتزامن مع أحدث جولة من المحادثات التجارية بين أميركا والصين، حسب مصدرين مطلعين على الأمر.
وسينظم مجلس الأعمال الأميركي الصيني الزيارة إلى بكين، والتي سيقودها الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس راجيش سوبرامانيام، رئيس مجلس إدارة المجلس، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية اليوم الأحد.

وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المناقشات التجارية".
 ولم تعرف بعد القائمة الكاملة لكبار رجال الأعمال الزائرين أو جدول أعمالهم، لكن ذكر المصدران المطلعان أن من المؤكد أن المسؤولين التنفيذيين لشركة بوينج ورئيس المجلس شون شتاين سيكونوا ضمن الوفد.

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