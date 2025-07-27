الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حرائق غابات واسعة في اليونان

أرشيفية
27 يوليو 2025 13:25

 تواصل خدمات الطوارئ مكافحة حرائق الغابات الواسعة في عدة أنحاء من اليونان. وتعمل طائرات ومروحيات مكافحة الحرائق بشكل مستمر لإخماد الحرائق الواسعة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن المنطقة الواقعة شمال أثينا، وجزر إيفيا وكيثيرا وكريت وشبه جزيرة بيلوبونيز، من بين المناطق الأكثر تضررا. وقالت الهيئة إن عدة منازل دمرت أو تضررت جراء النيران في شمال أثينا منذ أمس السبت. وقالت السلطات إنه لم تعد هناك جبهة نشطة للحرائق في المنطقة، لكن لا تزال بعض الجيوب المتفرقة من الجمر تشتعل من حين لآخر. ولا تزال الأوضاع في جزيرة إيفيا خطيرة ، حيث تم إجلاء قرى وتدمير مزارع ماشية. وتم نقل ستة من رجال الإطفاء إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح. كما خرجت النيران عن السيطرة في جزيرة كيثيرا، حيث قالت السلطات إنه تم إجلاء 139 شخصا. واحترقت منازل وكنيسة ومركبات في مدينة خانيا الساحلية بجزيرة كريت، لكن الحريق هناك أصبح الآن تحت السيطرة جزئيا. وفي المنطقة الجبلية قرب كيباريسيا في شبه جزيرة بيلوبونيز، أعاقت الرياح المتغيرة جهود مكافحة الحرائق، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية. ولا تزال السلطات في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.

أخبار ذات صلة
اليونان تخلي قُرى جراء الحرائق وسط موجة حر
الإمارات تتضامن مع قبرص وتعزي في ضحايا الحرائق
المصدر: وكالات
اليونان
حرائق الغابات
آخر الأخبار
توماس مولر يقترب من فانكوفر
الرياضة
توماس مولر يقترب من فانكوفر
اليوم 14:59
جنود من جيش الكونغو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
هجوم على كنيسة في الكونغو يخلف عدداً من القتلى
اليوم 14:30
البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»
الرياضة
البطائح يهزم يافور بـ «ثنائية»
اليوم 14:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
كييف تصد هجوماً بالطائرات المسيرة
اليوم 14:16
32 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
الرياضة
32 لاعباً يشاركون في كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©