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هجوم على كنيسة في الكونغو يخلف عدداً من القتلى

جنود من جيش الكونغو (أرشيفية)
27 يوليو 2025 14:30

قال مسؤول إن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم في هجوم على كنيسة بشرق الكونغو، نفذته مجموعة متمردة يدعمها تنظيم داعش. ونفذ أفراد من القوات الديموقراطية المتحالفة الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحا داخل كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا بشرق الكونغو. كما تم حرق عدة منازل ومحال. وقال ديودوني دورانثابو منسق شؤون المجتمع المدني في كومنادا لوكالة أسوشيتد برس " قتل أكثر من 21 شخصا في الداخل والخارج، كما احترقت عدة منازل. ولكن البحث مازال مستمرا". وأكد متحدث باسم جيش الكونغو في إقليم إيتوري، حيث تقع منطقة كوماندا، وقوع 10 قتلى.

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