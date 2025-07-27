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رئيس وزراء اليابان يعتزم البقاء في منصبه

رئيس وزراء اليابان
27 يوليو 2025 15:55

أشار رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا إلى أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) "إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخرا وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن.
ومن المقرر أن يتحدث أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي غدا الاثنين.
وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو والتي شهدت خسارة الحزب  الديموقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني.

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المصدر: وكالات
شيجيرو إيشيبا
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