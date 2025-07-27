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بوتين: سنواصل التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن

بوتين يصافح كبار ضباط البحرية الروسية
27 يوليو 2025 17:12

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على أن بلاده ستواصل تحسين مستوى التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن، والوحدات الساحلية والجوية التابعة للبحرية الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. 
وهنأ بوتين أفراد البحرية الروسية المشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبرج.
وقال الرئيس الروسي "أهنئكم بيوم البحرية".
وأكد أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية. 
وأضح أن الهدف الأساسي للتدريبات هو إتقان وحدات ومفارز الأسطول لعمليات صد أي هجوم من البحر، وحل مجموعة كاملة من المهام الأكثر تعقيدا وغير القياسية والعملياتية والتكتيكية وغيرها من المهام القريبة من القتال، مع الأخذ بالاعتبار الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة. 

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فلاديمير بوتين
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الغواصات النووية
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