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عشرات القتلى بهجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية

آثار عنف في الكونغو الديمقراطية
27 يوليو 2025 17:48

قُتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، اليوم الأحد، في هجوم شنّه مسلحون في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، منهين بذلك فترة هدوء إقليمي استمرت شهوراً، وفقاً لمصادر محلية.
وقال سكان، عبر الهاتف من "بونيا"، عاصمة مقاطعة "إيتوري"، إن المهاجمين داهموا كنيسة كاثوليكية في بلدة "كوماندا".
وقال ديودون كاتانابو، أحد وجهاء حي أوموجا "سمعنا، الليلة الماضية، حوالي الساعة التاسعة مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، إطلاق نار بالقرب من كنيسة الرعية... حتى الآن رأينا 35 جثة".
صرح الأب إيمي لوكانا ديغو، كاهن رعية كوماندا "لدينا ما لا يقل عن 31 قتيلاً، وستة مصابون بجروح خطيرة... واختُطف بعض الشباب، ولا نملك أي أخبار عنهم".
وأضاف الكاهن أنه عُثر على سبع جثث أخرى في البلدة.
ونسب كريستوف مونيانديرو، منسق منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" المحلية غير الحكومية، الهجوم إلى متسلحي "تحالف القوى الديمقراطية"، مقدِّماً حصيلة أولية للقتلى بلغت 38 قتيلاً.
ولم يُعلِّق الملازم جول نغونغو، المتحدث باسم الجيش في إيتوري، على الحصيلة، لكنه أكد الهجوم.
يأتي هجوم اليوم بعد أشهر من الهدوء في منطقة "إيتوري".

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المصدر: وكالات
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