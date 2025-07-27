الأحد 27 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان: الجوع يسحق المدنيين في قطاع غزة

سكان قطاع غزة يبحثون عن مساعدات غذائية
27 يوليو 2025 18:03

أطلق بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، نداء من أجل ضحايا الحروب في جميع أنحاء العالم، وأعرب عن قلقه الخاص على سكان قطاع غزة الذين قال إن الجوع يسحقهم.
ونقلت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، عن البابا قوله في نداء وجهه إلى قادة العالم لإيجاد حلول للحروب التي يعاني منها عدد كبير من البشر: "قلبي بصفة خاصة مع جميع من يعانون بسبب النزاعات والعنف في العالم".

أخبار ذات صلة
تحرك شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح باتجاه غزة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
  • بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر
    بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

وفي حديثه بعد أن أدى الصلاة، قال البابا "أتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني الخطير جدا في غزة، حيث يسحق الجوع السكان المدنيين الذين لا يزالوا يتعرضوا للعنف والموت"، مضيفا "أجدد ندائي المخلص لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي". 
وأدى بابا الفاتيكان الصلاة من أجل "أولئك المضارين على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، ولا سيما الأطفال والأسر النازحة"، ومن أجل "ضحايا العنف في جنوب سوريا". 

المصدر: د ب أ
قطاع غزة
غزة
بابا الفاتيكان
البابا ليو الرابع عشر
آخر الأخبار
سكان قطاع غزة يبحثون عن مساعدات غذائية
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان: الجوع يسحق المدنيين في قطاع غزة
اليوم 18:03
آثار عنف في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
عشرات القتلى بهجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
اليوم 17:48
سيؤول تكثف تحركاتها لتفادي رسوم أميركية وشيكة
اقتصاد
سيؤول تكثف تحركاتها لتفادي رسوم أميركية وشيكة
اليوم 17:45
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
اقتصاد
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
اليوم 17:43
الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
اقتصاد
الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
اليوم 17:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©