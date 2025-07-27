قوات روسية تحاول تطويق بوكروفسك في أوكرانيا

أفاد فيكتور تريهوبوف المتحدث باسم القوات المحلية الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية بدأت الآن محاولات لتطويق مدينة بوكروفسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال تريهوبوف، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأوكراني، إن القوات الروسية تقوم، خصوصا من الجهة الشرقية، بمحاولات لاختراق مواقع القوات الأوكرانية وتطويق مدينة بوكروفسك، مضيفا أن المعركة الدفاعية لا تزال مستمرة في المنطقة القريبة من كوستيانتينيفكا.

وتعد مدينة بوكروفسك بؤرة اشتعال مستمرة على جبهات القتال في شرقي أوكرانيا منذ عدة أشهر.

وتقع المدينة في الجهة الغربية من إقليم دونيتسك الواقع شرقي أوكرانيا، عند محور نقل استراتيجي بالغ الأهمية.