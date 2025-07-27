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تقرير: الصين وأميركا تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية

علما الصين وأميركا
27 يوليو 2025 20:37

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر أخرى خلال المحادثات التجارية التي ستستضيفها ستوكهولم بدءا من غد الاثنين.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة والصين ستتفقان على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تزيد من تصعيد الخلاف التجاري بينهما خلال فترة التمديد المتوقعة.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الوفد الصيني سيضغط في الاجتماع على المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، رغم أن مباحثات سابقة في جنيف ولندن ركزت على "تهدئة التوتر".
ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات الأميركية الصينية في ستوكهولم عاصمة السويد غدا الاثنين وذلك في إطار مساع لمعالجة الخلافات الاقتصادية المستمرة بين البلدين.

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المصدر: آ ف ب
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