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أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري

ترامب يعقد اجتماعا مع فون دير لاين في اسكتلندا
27 يوليو 2025 21:54

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقده مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لايين في اسكتلندا.
وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لايين في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي.
وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد".

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المصدر: وكالات
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