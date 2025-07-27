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قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

خروج قطار عن مساره في ألمانيا
27 يوليو 2025 23:40

أفادت الشرطة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح إثر خروج قطار عن مساره في منطقة غابات في جنوب غرب البلاد ألمانيا اليوم الأحد.
وأكد متحدث باسم الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص في الحادث، مضيفا أن "عدة أشخاص أصيبوا".
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول عدد المصابين أو خطورة حالتهم.
وأعلنت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" عن سقوط "عدة قتلى وعدد كبير من الإصابات".
وأوضحت أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار "لأسباب لا تزال مجهولة. وتحقق السلطات حاليا في ملابسات الحادث"، مشيرة إلى أن حركة القطارات توقفت في قطاع يمتد نحو 40 كيلومترا.

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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهيارا أرضيا ربما يكون السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة شتوتغارت إن نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.
وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترا بين مدينتي زيجمارينجن وأولم.
وأظهرت صورة، نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، عربات في حالة شبه سليمة لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضا.

المصدر: وكالات
ألمانيا
قطار
خروج قطار عن السكة
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