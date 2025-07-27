الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تعترض السفينة «حنظلة»

أرشيفية
28 يوليو 2025 01:45

غزة (الاتحاد)

أعلن «تحالف أسطول الحرية»، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اعترض سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، واحتجز 21 ناشطاً وصحفياً دولياً، كما صادر جميع حمولتها. 
وقال التحالف الذي يشغل السفينة «حنظلة» إن «الجيش الإسرائيلي اعترضها بعنف في المياه الدولية على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً من قطاع غزة». 
وقال التحالف في بيان، إنه «فقد كل الاتصال بالسفينة». 
وأضاف أن «القارب غير المسلح كان يحمل إمدادات منقذة للحياة عندما صعدت عليه القوات الإسرائيلية، وتم اعتقال ركابه ومصادرة حمولته». 
 وأضاف: «جميع الشحنات كانت مدنية وغير عسكرية، ومخصصة للتوزيع المباشر على السكان الذين يواجهون المجاعة المتعمدة والانهيار الطبي في ظل الحصار الإسرائيلي غير القانوني».
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق أمس، أن البحرية أوقفت السفينة وجلبتها إلى الشاطئ. 
وذكرت الوزارة في بيان، أن «البحرية الإسرائيلية منعت السفينة من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني».

أخبار ذات صلة
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
28 يوليو 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق قرب جباليا شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
28 يوليو 2025
موظفون يعدّون أموالاً في مكتب للصرافة بتعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
28 يوليو 2025
مبنى الإدارة العسكرية في سومي بعد تعرضه لضربة بمسيّرة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نفضل السبل الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
28 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تعترض السفينة «حنظلة»
28 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©