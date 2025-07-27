الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا

أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات (أرشيفية)
28 يوليو 2025 01:45

غزة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، أمس، إنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من دون الوكالة الأممية. وأضاف أبو حسنة، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 200 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية لديها 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع. وشدد المتحدث باسم «الأونروا» على أن توزيع المساعدات الإنسانية يجب ألا يتم دون إشراف أممي. بدوره، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أمس، بالإعلان عن هدن إنسانية في قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال فليتشر، في منشور عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع فرقنا الميدانية التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى في غزة».

أخبار ذات صلة
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
الأونروا
اللاجئين الفلسطينيين
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
28 يوليو 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق قرب جباليا شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
28 يوليو 2025
موظفون يعدّون أموالاً في مكتب للصرافة بتعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
28 يوليو 2025
مبنى الإدارة العسكرية في سومي بعد تعرضه لضربة بمسيّرة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نفضل السبل الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
28 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تعترض السفينة «حنظلة»
28 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©