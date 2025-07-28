الحرارة تتجاوز 50 درجة في العراق.. وتحذير من مخاطر أشعة الشمس

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الإثنين أن 11محافظة في وسط وجنوبي البلاد سجلت درجات حرارة تراوحت بين 51-50 درجة مئوية فيما سجلت سبع محافظات شمالية وغربية درجات حرارة تراوحت بين 44 - 49 درجة حرارة. وذكرت الهيئة العامة ، في بيان صحفي اليوم ، أن محافظات بغداد وصلاح الدين وكربلاء وبابل وواسط والنجف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة سجلت اليوم درجات حرارة تراوحت بين 51-50 درجة مئوية.

وأوضحت أن موجة الحرارة في البلاد تأتي ضمن ذروة فصل الصيف وتأثير امتداد منخفض حراري سطحي من شبه الجزيرة العربية. وحذرت الأهالي من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة ،داعية إلى الإكثار من شرب السوائل لتفادي الجفاف والإرهاق وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات. كما أوضحت أن تحديثات بيانات وخرائط الطقس بالعراق تشير إلى تراجع شدة الحر بداية من غد الثلاثاء حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات مقارنة بالأيام الماضية.

وأعلنت بعض محافظات العراق تعطيل الدوام الرسمي أو تقليص ساعات العمل بالتزامن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

بدورها، ذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية أن موجة الحر التي تشهدها البلاد ستستمر حتى شهر أغسطس المقبل وهو مايطلق عليه بـ"جمرة القيظ".



