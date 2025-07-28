ترامب يلمح إلى احتمال التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة هو أمر "ممكن".

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة، مضيفا "سنقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية حيث يمكن للناس الدخول من دون قيود. لن نضع حواجز".



جاءت تصريحاته للصحافيين في "تورنبري" في اسكتلندا أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال ترامب إنه يتفهم رغبة ستارمر في مناقشة الوضع في غزة، مضيفا أنه في الوقت الذي ستزيد فيه الولايات المتحدة مساعداتها للقطاع، فإنها تريد أن ينضم آخرون إلى هذا الجهد.

وستكون أوكرانيا أيضا على جدول أعمال المباحثات بين ترامب وستارمر.