الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: لا يمكن استبعاد لقاء بين بوتين وترامب

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
28 يوليو 2025 17:07

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الصين في سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يزور بوتين الصين مطلع سبتمبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية للصحافيين "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".
وستجري القوات الصينية عرضا عسكريا في ساحة "تيان أنمين" مع عرض طائرات وأسلحة متطورة لإحياء الذكرى في الثالث من سبتمبر، بحسب ما أفاد مسؤولون صينيون الشهر الماضي.
وأكد الكرملين أن بوتين سيحضر الاحتفالات التي قال قادة صينيون إن زعماء بلدان أخرى حول العالم سيحضرونها أيضا.
ولم يعقد اجتماع بين بوتين وترامب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي، غير أنهما أجريا مكالمات هاتفية في عدة مناسبات ولا سيما لبحث الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

أخبار ذات صلة
ترامب يحدد مهلة جديدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب في اسكتلندا
المصدر: آ ف ب
قمة
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي والدفاع المدني تتعامل مع حريق في العين
اليوم 19:22
عبدالله آل حامد يزور جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»
علوم الدار
عبدالله آل حامد يزور جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»
اليوم 20:18
دياز «الثاني عشر» في «قائمة عواجيز» بايرن ميونيخ!
الرياضة
دياز «الثاني عشر» في «قائمة عواجيز» بايرن ميونيخ!
اليوم 20:10
جوارديولا يعتزل التدريب بعد حقبة «السيتي»
الرياضة
جوارديولا يعتزل التدريب بعد حقبة «السيتي»
اليوم 20:07
إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي
اقتصاد
إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©