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غوتيريش يحذّر من استخدام الجوع "كسلاح حرب"

غوتيريش يلقي كلمة عن بعد أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا
28 يوليو 2025 21:23

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أنه ينبغي عدم استخدام الجوع بتاتا "كسلاح حرب".
جاء ذلك خلال قمة حول الغذاء استضافتها ونظمتها إثيوبي بالتعاون مع إيطاليا.
وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا.
وقال غوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، إن "التغير المناخي يؤثر على المحصول وسلاسل التوريد والمساعدات الإنسانية. النزاعات تستمرّ في نشر الجوع".
وأضاف أن "الجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا باستخدام الجوع كسلاح حرب".

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المصدر: آ ف ب
أنطونيو غوتيريش
الجوع
سلاح
سوء التغذية
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