الثلاثاء 29 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 100 فلسطيني وإصابة 382 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)
29 يوليو 2025 01:46

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 100 فلسطيني وإصابة 382 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وذكرت السلطات الصحية في تصريح صحفي أن ضحيتين اثنتين تم انتشالهما من تحت الأنقاض حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ترتفع بذلك إلى 59921 قتيلاً و145233 إصابة.
وأشارت إلى 25 قتيلاً من ضحايا «لقمة العيش» وأكثر من 237 مصاباً خلال الساعات الماضية نتيجة استهداف المدنيين الفلسطينيين بنقاط توزيع المساعدات ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1757 قتيلاً و7758 إصابة. كما سجلت المستشفيات 14 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 147 حالة من بينهم 88 طفلاً في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.

أخبار ذات صلة
السعودية: استقرار المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني
الأمم المتحدة: الجميع جوعى في غزة والأطفال الأكثر معاناة
سوء التغذية
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
السيطرة على حريق أشجار في الساد بمنطقة العين
اليوم 22:11
«الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
29 يوليو 2025
المشاركون بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية: استقرار المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني
29 يوليو 2025
مدنيون خلال إجلائهم من السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا.. قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء
29 يوليو 2025
رجال إطفاء أوكرانيون يحاولون إطفاء حرائق ناتجة عن قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأميركي يقلص مهلة إنهاء حرب أوكرانيا إلى 10 أيام
29 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©