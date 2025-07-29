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ألمانيا.. تفاصيل جديدة عن حادث سقوط طائرة في نهر

ألمانيا.. تفاصيل جديدة عن حادث سقوط طائرة في نهر
29 يوليو 2025 19:01

كشفت الشرطة الألمانية عن تفاصيل جديدة بشأن طائرة الهليكوبتر التي سقطت، اليوم الثلاثاء، في نهر بالقرب من مدينة جريما بولاية سكسونيا شرقي البلاد.
وأكدت متحدثة باسم الشرطة في دائرة لايبتسيج أن المروحية التي تحطمت في نهر مولده تابعة للجيش الألماني.
وكان متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في الدائرة قد أفاد بسقوط المروحية في وقت سابق من اليوم، مضيفاً أنه لم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا.
وأضاف أن بيانات هيئة مراقبة الطيران ذكرت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً، مشيراً إلى أن أشخاصاً كانوا يمارسون التجديف عثروا في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، على الحطام في النهر.

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سقوط طائرة في نهر بألمانيا
المصدر: د ب أ
سقوط طائرة
ألمانيا
الجيش الألماني
الشرطة الألمانية
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