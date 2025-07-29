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رئيس ساحل العاج يترشح لولاية رابعة

رئيس ساحل العاج الحسن واتارا
29 يوليو 2025 20:15

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.
وقال واتارا، الذي انتُخب رئيساً للمرة الأولى لأكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم قبل 15 عاماً، في رسالة مصورة عبر حسابه على منصة "إكس": "دستور بلادنا يسمح لي بالخدمة لفترة أخرى، وصحتي تسمح بذلك".
وأوضح: "أترشح لهذا المنصب نظراً لمواجهة البلاد تحديات أمنية واقتصادية ومالية غير مسبوقة تتطلب الخبرة لإدارتها".
وعن تراجعه عن وعده السابق بعدم الترشح لولاية أخرى، أشار واتارا إلى أن "الواجب يتجاوز في بعض الأحيان وعداً قُدم بحسن نية".
وأضاف: "لهذا السبب، وبعد تفكير عميق، أعلن اليوم قراري الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر 2025".

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