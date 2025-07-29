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فرنسا ترحّب بموقف بريطانيا بشأن الاعتراف بفلسطين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
30 يوليو 2025 00:36

رحّب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، بإعلان بريطانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال بارو: "سوياً نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي، ونعيد فتح آفاق السلام" في المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".
وجاء الموقف الفرنسي بعيد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تبادر إسرائيل إلى اتخاذ "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.
وذكر ستارمر في بيانه "قلت دائماً إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية، في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن"، لافتاً إلى أنه "مع تعرض هذا الحل راهناً للخطر، حان وقت التحرك".
ويأتي ذلك بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في سبتمبر المقبل.

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غوث شامل
المصدر: آ ف ب
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