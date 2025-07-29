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مقتل 18 مهاجراً وفقدان العشرات بعد غرق قارب قبالة ليبيا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
29 يوليو 2025 21:38

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أن 18 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين، في حادث انقلاب قارب قبالة مدينة طبرق، في شرق ليبيا، مطلع هذا الأسبوع.
وقالت المنظمة، نقلاً عن تقارير، إنه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن.
وأضافت: "هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثاً عن الأمان والفرص".
وأوضح مسؤول في خفر السواحل الليبي أن جثث المهاجرين عُثر عليها في شاطئ العقيلة، الذي يبعد حوالي 25 كيلومتراً شرقي طبرق.
ويتكرر غرق قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية، حيث يتم نقلهم عبر المهربين على متن قوارب متهالكة، وبحمولة تفوق قدرتها الاستيعابية.

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