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أميركا والصين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية

أميركا والصين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية
29 يوليو 2025 22:57

اتفقت الولايات المتحدة والصين، اليوم الثلاثاء، على تمديد الهدنة التجارية بينهما، عقب محادثات استمرت يومين في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال لي شينجانج، نائب رئيس وزراء الصين ورئيس وفدها في المحادثات التجارية، إن الجانبين أجريا مناقشات "بناءة وصريحة"، واتفقا على استمرار العمل بمستويات الرسوم الجمركية الراهنة، والتي تبلغ 30% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية، و10% على المنتجات الأميركية المُصدرة إلى الصين.
وأضاف شينجانج أن الجانبين خاضا مشاورات "شاملة ومتعمقة" حول القضايا الاقتصادية الجزئية، وتوافقا على مواصلة "التواصل مع بعضهما البعض في الوقت المناسب بشأن القضايا التجارية والاقتصادية".
يذكر أن مسؤولين صينيين وأميركيين عقدوا جولتهم الأخيرة من المحادثات التجارية في ستوكهولم، يومي الاثنين والثلاثاء، في محاولة لكسر الجمود بشأن أزمة الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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المصدر: د ب أ
الرسوم الجمركية
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