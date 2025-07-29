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مقتل اثنين وفقدان ثالث في تحطم مروحية للجيش الألماني

رجال إنقاذ في موقع تحطم المروحية
29 يوليو 2025 23:44

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستريوس، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل وفقدان ثالث، في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني خلال رحلة تدريبية في ولاية سكسونيا، شرقي البلاد.
وزار بيستريوس موقع الحادث بالقرب من مدينة جريما.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أكدت، في وقت سابق من ظهر اليوم، أن الحادث يتعلق بمروحية عسكرية كانت في مهمة تدريبية. 
وقد أُنشئت منطقة أمنية عسكرية في موقع التحطم، وتواجدت قوات من الجيش الألماني لبدء عمليات الإنقاذ والتحقيق.
وصرح متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيج بأن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً، وفقاً لبيانات هيئة مراقبة الطيران.
وأشار إلى أن أشخاصاً كانوا يمارسون رياضة التجديف عثروا على حطام في نهر مولده قرابة منتصف النهار.
وذكر المتحدث أن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر، ويصعب الوصول إليه.
وأوضح أن نحو 50 فرداً من فرق الطوارئ تواجدوا في الموقع، حيث بدأوا باحتواء الكيروسين، ثم شرعوا في عملية انتشال الحطام.
وأعلنت السلطات عن منع ممارسة الأنشطة المائية في جزء من النهر حتى مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.

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المصدر: د ب أ
بوريس بيستوريوس
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