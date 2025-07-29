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سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء

قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
30 يوليو 2025 01:26

دمشق (الاتحاد)

دخلت، أمس، قافلة مساعدات إنسانية رابعة إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفق مصدر رسمي. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: «دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي».
وأوضحت الوكالة أن القافلة تضم 22 شاحنة تحمل 27 ألف ليتر محروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، و40 طن طحين، إضافة إلى مواد طبية.
وأكدت أن تجهيز القافلة تم بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي. ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، يسود في محافظة السويداء جنوبي سوريا اتفاق لوقف إطلاق النار، هو الرابع بعد انهيار الاتفاقات الـ3 السابقة، جراء تجدد الاشتباكات بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر.

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