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الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة

جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
30 يوليو 2025 01:26

عدن (الاتحاد)

قالت المسؤولة الأممية ماري ياماشيتا، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، إن التهديد الواسع النطاق الذي تشكله الألغام والمخلفات الحربية في غرب اليمن يعد من أكثر المخاطر استمراراً وخطورة على حياة المدنيين.
وفي إحاطة بالفيديو نشرتها البعثة الأممية، أوضحت ياماشيتا أن الطرقات والمزارع وحتى المنازل تحولت إلى مناطق خطرة تهدد العائلات التي تحاول إعادة بناء حياتها، مشيرة إلى أن مديريات «حيس، الدريهمي، التحيتا، الحالي، الحوك، والخوخة»، تُعد من أكثر المناطق تضرراً بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي.
وقالت إن مجتمعات بأكملها تعيش تحت تهديد يومي من المتفجرات، مضيفة أن «الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس، والمزارعين أثناء عملهم في أرضهم، والنازحين العائدين إلى منازلهم، جميعهم يواجهون خطر الموت كل يوم».
وسجلت البعثة، بين يونيو 2024 ومايو 2025، وقوع 47 حادثة انفجار لألغام، أسفرت عن إصابة 74 مدنياً، يشكل النساء والأطفال أكثر من 40 في المئة من الضحايا، وفقاً لياماشيتا.

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