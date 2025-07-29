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الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»

جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
30 يوليو 2025 01:26

كييف (وكالات)

قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. 
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء. 
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.

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جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
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