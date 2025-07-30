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30 هزة إضافية تعقب زلزال كامتشاتكا

امرأة تشاهد بثا تلفزيونيا لتحذير من تسونامي في معظم أنحاء اليابان
30 يوليو 2025 08:56

قالت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم إنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة في منشور على تيليجرام أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.

من جانب آخر رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها، قائلة إنها تتوقع وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار إلى كثير من المناطق الساحلية.
انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات الساحلية على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات الجمهور على البحث عن أرض مرتفعة.
وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية عشرات الأشخاص في جزيرة هوكايدو الشمالية على سطح مبنى يحتمون تحت خيام من أشعة الشمس، بينما غادرت قوارب الصيد الموانئ لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن الأمواج القادمة.
وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب الانهيار الذي أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.

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المصدر: وكالات
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زلزال
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