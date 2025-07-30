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مصر ترحّب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مقر وزارة الخارجية المصرية
30 يوليو 2025 20:36

رحّبت مصر، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأعربت عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي، الذي يأتي استكمالاً للتحرك الدولي في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، دعمها الكامل لمسار التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يمثل خطوة محورية نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشجّعت مصر الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حذو خُطى الإعلانين الفرنسي والبريطاني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يسهم في تنفيذ حل الدولتين، وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
وكان ستارمر قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تبادر إسرائيل إلى اتخاذ "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.
ويأتي ذلك بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبتمبر المقبل.

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المصدر: د ب أ
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