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إسبانيا تواصل مكافحة حريق غابات مدمّر غرب مدريد

فرق إطفاء تكافح حريق غابات في إسبانيا
30 يوليو 2025 21:11

واصل المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين في إسبانيا، الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، مكافحة حريق غابات مدمر غرب العاصمة مدريد.
وتؤجّج الرياح العاتية ألسنة اللهب في مقاطعة أفيلا، حيث تنتشر كميات كبيرة من الشجيرات القابلة للاشتعال.
وتكافح فرق الإطفاء حريق غابات آخر في لاس أورديس، بمنطقة كاثيريس، فيما نقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة قولها إن نحو 200 شخص غادروا منازلهم احترازياً.
وأشارت بيانات صادرة عن النظام الأوروبي لمراقبة الأرض "كوبرنيكوس" إلى أن نحو 3000 هكتار من الغابات والأدغال في منطقة كويفاس ديل بايي، بمقاطعة أفيلا، قد تضررت بالفعل جراء الحرائق.

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المصدر: د ب أ
حرائق الغابات في إسبانيا
حرائق غابات
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