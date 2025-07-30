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ترامب يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات النحاس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
30 يوليو 2025 22:43

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع على إعلان يفرض رسوماً جمركية على واردات النحاس، مرجعاً القرار إلى اعتبارات تتعلّق بالأمن القومي.
ويفرض الإعلان رسوماً بنسبة 50% على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.
وكان ترامب قد أشار، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه سيفرض هذه النسبة على الواردات من النحاس بعد تلقيه "تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة، على الأرجح، إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية هذا العام.
وأضاف الرئيس الأميركي حينها: "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداماً من قبل وزارة الدفاع!".

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المصدر: رويترز
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