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مناورات عسكرية روسية صينية في أغسطس

مناورات عسكرية روسية صينية في أغسطس
31 يوليو 2025 01:10

بكين (أ ف ب) 

أعلنت الصين، أمس، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في أغسطس، بما في ذلك تدريبات بحرية وجوية قرب فلاديفوستوك، ودوريات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.
وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية، عمّقت موسكو وبكين أيضاً التعاونَ العسكري بينهما في السنوات الأخيرة، في وقت يسعى فيه البلدان لموازنة ما يعتبرأنه نظاماً عالمياً تقوده الولايات المتحدة. وتعد المناورات التي أُطلق عليها «البحر المشترك 2025» جزءاً من خطط دورية للتعاون الثنائي، بحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية.
وتجري مناورات هذا العام قبيل زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تبدأ أواخر أغسطس.
وسيحضر بوتين قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضاً عسكرياً.

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