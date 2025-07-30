«الصحة العالمية»: السلام أفضل دواء

جنيف (الاتحاد)



أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، وقال إن المنظمة ومقرها في جنيف، أوصلت للتو عشر شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وشدّد أدهانوم على أن «السلام هو أفضل دواء».

وأوضح أدهانوم أن هذه الشاحنات، التي غادرت مدينة العريش المصرية، محملةٌ بـ«أدوية أساسية ومعدات للمختبرات وتحليل المياه». ومن المتوقع أن تنضم إليها شاحنتان أخريان محملتان بالمساعدات الطبية، إضافة إلى 12 منصة محملة بمنتجات الدم.

وأضاف: «سيتم بعد ذلك إدخال جميع شحنات المنظمة إلى غزة، إلى جانب 3 شاحنات تحمل إمدادات طبية من شركاء آخرين».