الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تنقل 13 طفلاً من غزة للعلاج في مستشفياتها

طفل جريح ينتظر العلاج في أحد مستشفيات شمال غزة (وكالات)
31 يوليو 2025 01:10

مدريد (الاتحاد) 

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أمس، أن بلادها ستستقبل 13 طفلاً مريضاً من غزة برفقة عائلاتهم على متن طائرة عسكرية مجهزة طبياً ستقلع من الأردن، ليتلقوا العلاج في مستشفيات إسبانية.
وقالت روبليس للصحافيين: «نحن بصدد الانتهاء من تجهيز طائرة آي-400 الطبية التي ستتوجّه إلى عمّان لنقل 13 طفلاً مريضاً من غزة مع عائلاتهم، حتى يتلقوا العلاج في مستشفيات بإسبانيا».
وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها إسبانيا، التي تُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للهجوم الإسرائيلي على غزة، أطفالاً مرضى من غزة منذ بدء الحرب. وأضافت روبليس، في تصريح على هامش زيارة قرب مدريد: «الوضع في غزة مروع للغاية، ومستوى القسوة غير مقبول بتاتاً، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف».

أخبار ذات صلة
الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في غزة
الإمارات تواصل إنزال المساعدات جواً لإغاثة سكان غزة
إسبانيا
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
علوم الدار
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
اليوم 15:12
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©