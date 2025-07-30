إسبانيا تنقل 13 طفلاً من غزة للعلاج في مستشفياتها

مدريد (الاتحاد)



أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أمس، أن بلادها ستستقبل 13 طفلاً مريضاً من غزة برفقة عائلاتهم على متن طائرة عسكرية مجهزة طبياً ستقلع من الأردن، ليتلقوا العلاج في مستشفيات إسبانية.

وقالت روبليس للصحافيين: «نحن بصدد الانتهاء من تجهيز طائرة آي-400 الطبية التي ستتوجّه إلى عمّان لنقل 13 طفلاً مريضاً من غزة مع عائلاتهم، حتى يتلقوا العلاج في مستشفيات بإسبانيا».

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها إسبانيا، التي تُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للهجوم الإسرائيلي على غزة، أطفالاً مرضى من غزة منذ بدء الحرب. وأضافت روبليس، في تصريح على هامش زيارة قرب مدريد: «الوضع في غزة مروع للغاية، ومستوى القسوة غير مقبول بتاتاً، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف».