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ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

ترامب
31 يوليو 2025 08:28

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، يشمل فرض رسوم جمركية وتوسيع الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.
وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": “ لقد اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الكورية، فيما لن تفرض أي رسوم على الصادرات الأمريكية".

وأضاف ترامب أن كوريا  الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن التزام كوريا بشراء غاز طبيعي مسال ومنتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار، إضافة إلى قبول المزيد من المنتجات الأميركية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية.

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كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ الرئيس الكوري سيزور واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات ثنائية.
من جهته أوضح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي، أن الرسوم الجديدة ستشمل أيضا واردات السيارات من جمهورية كوريا، والتي تعد من أبرز صادرات سيئول إلى السوق الأميركية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
كوريا الجنوبية
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