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قتلى في قصف استهدف العاصمة الأوكرانية

فرق إنقاذ تتدخل في مبنى تتعرض للقصف في كييف
31 يوليو 2025 16:25

أعلن مسؤولون محليون في أوكرانيا مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة 88 آخرين في قصف على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وهرعت فرق الطوارئ لتخمد الحرائق وتبحث عن ناجين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مطارات عسكرية ومستودعات ذخيرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بما قالت إنه المجمع الصناعي العسكري في كييف.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن تسعة أطفال أصيبوا في الهجمات.
ووقف رجل يدعى يوري كرافتشوك (62 عاما) وهو يلتحف بغطاء ورأسه ملفوف بضمادة بجوار مبنى تعرض لأضرار. وقال إنه سمع صوت الإنذار بوقوع هجوم صاروخي لكنه لم يصل إلى ملجأ في الوقت المناسب.
وأضاف "بدأت إيقاظ زوجتي ثم دوى انفجار... وانتهى الأمر بابنتي في المستشفى".

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المصدر: رويترز
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